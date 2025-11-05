Tamaulipas encabeza reportes en el país por cocodrilos fuera de su hábitat

Tamaulipas es la entidad de la república mexicana con más reportes de cocodrilos fuera de su hábitat, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Por ello, se conformó un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa que buscará atender los llamados de avistamientos de estos reptiles.

De acuerdo con la Profepa, desde 2010, se contabilizan más de tres mil registros de avistamientos y encuentros de cocodrilos de pantano (Crocodylus moreletii) con humanos solo en Tamaulipas.

¿Qué medidas se están tomando?

Con la conformación del comité "Vigilantes Cocodrilos", se busca fortalecer la participación ciudadana en la protección de los ecosistemas y la fauna silvestre de Tampico. Está integrado por siete voluntarios de los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira, y tendrá como área de influencia la zona conurbada de estos tres municipios.

Su misión será colaborar con la Profepa en tareas de vigilancia ambiental y protección de los recursos naturales, además de promover la educación ambiental y la convivencia segura con la fauna silvestre.

Como parte de esta actividad, se impartió la ponencia "Problemáticas de las interacciones humano-cocodrilo en Tamaulipas", en la que se expuso la importancia del manejo ético y la convivencia responsable con el cocodrilo de pantano, una especie sujeta a protección especial bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.