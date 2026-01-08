Reportan caso de sustracción de una menor

Un nuevo caso de presunta sustracción de menor ha generado alarma en Tampico durante los primeros días de este año. De acuerdo con la denuncia pública, una madre de familia identificada como Edith Garo asegura que desde el 4 de enero no ha vuelto a ver ni tener contacto con su hija, luego de que el padre de la menor, un médico cirujano, el cual identifica como Edgar "N", presuntamente incumpliera una orden judicial de custodia y convivencia.

Según su testimonio, existían líneas de convivencia establecidas por un juez, las cuales habrían sido ignoradas cuando el padre no regresó a la menor tras el periodo autorizado.

La madre también señala que existen denuncias previas por violencia física y económica.

El caso ha sido comparado por colectivos ciudadanos con el de Gabriela Salazar, debido a las similitudes en el presunto desacato de resoluciones judiciales por parte de profesionales de la salud.

A raíz de ello, colectivos de protección a la infancia y derechos de las mujeres han alzado la voz para exigir la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales, así como la activación de mecanismos de búsqueda y localización, incluso con alcance internacional, ante el temor por la integridad de la menor.

"Pedimos que se actúe con celeridad y perspectiva de infancia. La omisión o tardanza pone en riesgo a la niña y revictimiza a la madre", expresaron representantes de los colectivos, quienes llamaron a no normalizar el incumplimiento de resoluciones judiciales.

Hasta el momento, el señalado es buscado por las autoridades, mientras que la familia solicita apoyo ciudadano para la difusión responsable del caso y el pronto regreso de la menor a un entorno seguro.