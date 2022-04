Suspenden clases en Kínder por falta de energía eléctrica

Se trata del jardín de Niños "Lauro Aguirre", ubicado en la colonia Melchor Ocampo en donde el transformador "tronó" y la Comisión Federal de Electricidad no lo ha reparado.

Flor Alicia Reyes Soto, profesora del plantel dijo que la mañana del pasado martes a partir de la tormenta eléctrica se dañó el transformador que les suministra la energía eléctrica.

"A esa hora cuando sucedió llamé a la CFE, se levantó el reporte sin embargo dijeron que a las 10:00 horas iba a ser atendido su reporte y ya pasaron 24 horas y no se ha podido atender", señaló.

La maestra y otras docentes estuvieron hablando a la Comisión y les decían que ya estaba atendido el asunto.

"Sin embargo no lo está y en la noche venimos para confirmar si había luz y no contamos con ella y ésta es una escuela de Tiempo Completo y no podemos trabajar", recalcó.

Asimismo señala que tienen niños que toman sus alimentos en la mañana comen a mediodía por lo que necesitan los aparatos eléctricos.

"Avisamos a los padres que no los trajeran y aún así los trajeron, las actividades no las podemos realizar al 100, tanto alimentos como actividades de los grupos si no tenemos energía eléctrica", aseveró.

La informante dijo que ha estado al pendiente y no se ha atendido al llamado por lo que urgió a la CFE que reparen el daño porque no pueden trabajar.

"Le pedimos a la CFE que atienda el llamado, son más de 200 alumnos los afectados", finalizó.