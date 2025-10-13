Aumenta nivel del río Pánuco en Tampico; alertan a habitantes aledaños

Ante el incremento en el nivel del río Pánuco, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo de supervisión en zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de las familias tampiqueñas.

El Consejo Municipal de Protección Civil y el Sistema Municipal de Alerta Temprana realizan recorridos permanentes en áreas vulnerables, verificando las condiciones del afluente y el estado de las viviendas cercanas.

En estas acciones participan elementos de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Protección Civil Regional y Municipal, Bomberos, Tránsito, Bienestar Social y grupos de voluntarios locales, quienes mantienen vigilancia y brindan apoyo a la población.

Hasta el momento, las zonas de más riesgo son las colonias: Pescadores, Tamaulipas, Zona Centro por el desbordamiento del canal de la Cortadura, Sembradores de la Amistad, Guadalupe Victoria, Morelos, Cascajal y Nacional.

Activan refugios temporales

Las autoridades municipales exhortaron a los habitantes que viven a la margen del río a mantenerse atentos a los avisos oficiales y, en caso de ser necesario, desalojar sus viviendas de manera preventiva.

Para quienes requieran resguardo, se habilitaron tres refugios temporales:

Auditorio Municipal de Tampico

Delegación Zona Norte

Centro de Bienestar y Paz en la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú

El gobierno municipal pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar la difusión de rumores, ya que los niveles del río Pánuco se encuentran bajo constante supervisión.

"Estamos listos para brindar apoyo y atención a quien lo necesite. La prioridad es la seguridad de las familias tampiqueñas", indicó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.