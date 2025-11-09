Destacan tamaulipecos en consultoría política

Los tamaulipecos Álvaro Balderas y Erik Nájera, cofundadores de la firma Solid Media, figuran este año entre los finalistas de los Napolitans Victory Awards 2025, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para la consultoría política.

Ambos especialistas viajaron a Washington, D.C., sede de la ceremonia organizada por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), organismo que desde 2012 distingue a los proyectos y profesionales más influyentes en comunicación política a nivel global.

¿Qué innovaciones ha aportado Solid Media?

Solid Media se ha colocado en el radar internacional gracias al desarrollo de herramientas digitales que modernizan las campañas electorales mediante análisis de datos en tiempo real, medición del comportamiento del electorado y plataformas para mejorar la participación ciudadana. Además, sus soluciones tecnológicas han sido utilizadas en procesos electorales de diversas regiones del país.

"Para nosotros es un orgullo representar a Tamaulipas y demostrar que la innovación también se genera desde acá. Ser nominados en cuatro categorías ya es un logro importante", expresó Álvaro Balderas, director general de la empresa.

¿Cuál es la importancia de estas nominaciones?

Con estas nominaciones, Balderas y Nájera se consolidan como parte de la nueva ola de consultores que integran tecnología, análisis y estrategia para transformar la manera en que se diseñan y operan las campañas políticas. La gala de premiación está programada para la noche de este 8 de noviembre en la capital estadounidense y reunirá a consultores y líderes de más de 20 naciones.