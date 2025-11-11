Afectan más de 200 socavones a población de Tampico y Ciudad Madero

En Tampico y Ciudad Madero se tiene un registro de más de 200 socavones y, según la Comapa Sur, cada reparación representa una inversión promedio de más de tres millones de pesos bajo el argumento que se sustituyen tramos completos de tubería para garantizar un buen servicio a largo plazo.

El problema de los socavones en la zona sur de Tamaulipas llevó a una reunión entre la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del estado, encabezada por Raúl Quiroga Álvarez, los gobiernos municipales y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Sur.

¿Cuál es la situación actual de los socavones?

El gerente general de Comapa Sur, Francisco González Casanova, dijo que se han atendido 131 puntos afectados con otros 100 en proceso de atención y aseveró que se cuenta con material suficiente para la repavimentación de las zonas intervenidas.

Añadió que cada reparación de socavón representa una inversión promedio de más de tres millones de pesos. “Desde 2023 hemos dejado atrás la práctica de parchar fugas aisladas. Ahora sustituimos tramos completos de tubería, modernizando la red y garantizando soluciones de largo plazo”, puntualizó González.

¿Cómo se generan los socavones?

En la reunión, las autoridades señalaron que la aparición de socavones es consecuencia del abandono de la red hidrosanitaria durante más de cinco décadas, y que su atención requiere esfuerzos conjuntos y sostenidos entre los tres órdenes de gobierno.

“Durante la sesión, revisamos los avances en los puntos afectados y acordamos reforzar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de avanzar en la rehabilitación de la red hidrosanitaria y en la mejora del servicio a la población”, dijo el secretario Raúl Quiroga Álvarez.

Explicó que los eventos extraordinarios de sequía y exceso de agua durante los últimos dos años han provocado alteraciones en el manto freático, lo que, sumado a los suelos arenosos de la región, favorece la aparición de socavones. Asimismo, se anunció el proyecto de pozos de observación en Tampico, que permitirá monitorear el comportamiento del manto freático y tomar decisiones técnicas informadas ante este fenómeno inédito en el sur de Tamaulipas.