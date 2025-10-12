Habilitan centros de acopio para Veracruz

Ante la emergencia que atraviesan municipios del norte de Veracruz por las severas inundaciones, el Sistema Nacional de Rescate y Emergencias (SINAREM) habilitó centros de acopio en Tamaulipas y Nuevo León con el objetivo de reunir ayuda humanitaria para las familias afectadas.

Las desgarradoras imágenes difundidas en redes sociales sobre los daños en Poza Rica, Álamo, Tuxpan, Tempoal, El Higo y Papantla han despertado la solidaridad de la población en el sur de Tamaulipas, que ha comenzado a organizarse para enviar víveres y artículos de primera necesidad.

Margarito Rodríguez Nájera, presidente fundador de SINAREM, informó que se están recibiendo alimentos no perecederos, como arroz, pastas, frijol, lentejas, atún, sardinas, frutas y verduras enlatadas, leche en polvo, azúcar, café, miel, aceite y otros productos básicos de despensa.

Asimismo, solicitó artículos de higiene personal, entre ellos jabón, champú, pasta y cepillo dental, papel higiénico, toallas sanitarias, rastrillos y desodorantes, además de toallas y otros insumos de aseo diario.

Rodríguez Nájera, indicó que la organización ha desplegado su logística en las delegaciones de Tamaulipas y Nuevo León, invitando a los voluntarios a instalar centros de acopio en sus domicilios o en puntos estratégicos identificados con mantas alusivas al servicio humanitario. Posteriormente, el acopio será trasladado a los municipios veracruzanos mediante coordinación directa con la sede nacional.

