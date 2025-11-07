Dan 15 años de prisión a Sergio "L" por robo a comercio en Tampico

Un hombre que robó con violencia un comercio en Tampico recibió 15 años de cárcel y tendrá que pagar una multa superior a 15 mil pesos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El agente del Ministerio Público obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y 6 meses de prisión contra Sergio L. por el delito de robo a comercio con violencia, la condena se emitió después de que la representación social acreditó plenamente la responsabilidad del hoy sentenciado.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2024 en un comercial ubicado en la Zona Centro de Tampico, donde el hoy sentenciado amagó con un arma de fuego a los empleados y sustrajo mercancía del establecimiento. Durante el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento también impuso al sentenciado el pago de 15 mil, 199.80 pesos, por concepto de multa.

La Fiscalía de Tamaulipas destacó la importancia de este caso como un ejemplo de la lucha contra la delincuencia en la región.