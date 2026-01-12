Municipios del Sur de Tamaulipas concentran casos de dengue

El Mañana/ Staff.- Autoridades de la Secretaría de Salud en Tamaulipas dieron a conocer que tras diversas acciones se logró una disminución de casos de dengue durante el 2025.

Lo anterior fue señalado por el secretario de Salud Vicente Joel Hernández Navarro, quien indicó que esto permitió el fortalecimiento de la vigilancia, el diagnóstico oportuno a través de plataformas digitales, así como los trabajos de limpieza y descacharrización en los hogares, lo que permitió la disminución de los casos.

Mencionó que solo se tuvieron 614 atenciones durante el año anterior en comparación al 2024, en donde se presentaron 2 mil 535 pacientes con la enfermedad en distintos puntos de la entidad.

"Podríamos decir que el 2025 concluyó de manera significativa, ya que iniciamos el año con un buen número de casos, principalmente en la zona sur del estado, y fueron disminuyendo, que además del trabajo intensivo de limpieza y fumigación que se realizó, tuvimos mucho apoyo por parte de las presidencias municipales", destacó Hernández Navarro.

Se retiró material que representaba un posible foco de anidación

En lo referente a los 614 pacientes confirmados con dengue en Tamaulipas, los municipios con más casos fueron Madero con 163; Tampico 130; Matamoros 102; Mante 70 y Altamira 44 pacientes.

Mencionó que con estas acciones de tuvo una recolección de 264 toneladas de cacharros, potenciales criaderos de moscos así como el retiro de alrededor de 14 mil 832 llantas, además del control larvario en un millón 005 mil 406 casas abatizadas, 22 mil 333 viviendas fumigadas con poder residual y 114 mil 100 hectáreas nebulizadas con vehículo pesado.

Reiteró que el trabajo preventivo y de diagnóstico se mantendrá en Tamaulipas, ya que este tipo de vectores, en los que se suman el zika y chikungunya, representan un riesgo constante para la salud de la población.