Vinculan a proceso a cinco personas por robo de cable en Tampico

Cinco personas fueron vinculadas a proceso debido al robo de cable, delito registrado en Tampico, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Un Juez de Control dictó la medida, luego de que el representante social presentó elementos que implican a los imputados en los hechos registrados el pasado 25 de noviembre, cuando fueron detenidos tras sustraer cableado de alta capacidad (fibra óptica), en la colonia Morelos, de este municipio.

De esta manera, fueron vinculados a proceso Samuel “P”, Juan “V”, Erik Alberto “M”, Antonio Misraim “H” y Gael DArio “B” por robo simple agravado.

La Fiscalía detalló que los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, según lo establecido por la autoridad judicial, quien además fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.