Alerta por crecida del río Pánuco

La Capitanía de Puerto de Tampico emitió una alerta dirigida a marinos, pescadores y prestadores de servicios en el río Pánuco, tras el incremento en el nivel del afluente provocado por las recientes lluvias en la cuenca alta, las cuales han generado corrientes moderadas que arrastran troncos y palizada hacia el canal de navegación.

La autoridad marítima, a cargo del Capitán de Altura Mariano Martínez Martínez, exhortó a extremar precauciones, ya que esta situación representa un riesgo tanto para las embarcaciones menores como para las que realizan maniobras de carga y descarga en las terminales portuarias.

Entre las principales recomendaciones destacan: mantenerse informados a través de los reportes meteorológicos que se difunden diariamente por los canales VHF 12 y 18 de la Capitanía de Puerto; verificar las condiciones climáticas antes de zarpar; y reforzar los cabos de amarre en embarcaciones atracadas, manteniendo personal mínimo de guardia a bordo para garantizar la seguridad de la tripulación, la carga y las instalaciones.

Asimismo, hizo un llamado especial a los boteros y operadores de lanchas transbordadoras de pasajeros para que extremen precauciones ante la disminución de visibilidad por la lluvia, la presencia de palizada y la circulación de embarcaciones mayores que transitan por el canal del río Pánuco.

La Capitanía reiteró que la coordinación y la prevención son esenciales para evitar incidentes durante este periodo de crecientes y solicitó a la comunidad marítima mantenerse atenta a la evolución de las condiciones del afluente.



