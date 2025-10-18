Sheinbaum se reúne con Américo Villarreal para revisar nivel del río Pánuco

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sostuvieron una reunión para revisar el nivel del río Pánuco. Informaron que hasta ahora no hay riesgo pero se sigue monitoreando para estar alertas por si hay un aumento en los siguientes días.

Sheinbaum Pardo dijo que después de su recorrido en Veracruz, estuvo en Tampico para reunirse con el gobernador tamaulipeco para poder revisar el nivel del Pánuco, para ver si hay algún alertamiento.

"Me informa el gobernador Américo Villarreal, y por el informe que tenemos de Protección Civil que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí cerca de Tampico para poder estar alerta en los siguientes días si es que pudiera haber un aumento en el nivel", dijo la Presidenta.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas le presentó gráficas donde indican el nivel del río Pánuco y las estimaciones para los siguientes días.

"Hemos estado atentos de esta crecida del río Pánuco, en la estación hidrométrica que está en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, ya llegó a su pico máximo el tercero más alto históricamente en los últimos 70 años, pero ya va en descenso, o sea la cresta ya pasó y está comenzando a llegar a la cuota de la medición de Pánuco, ya en Veracruz".

Villarreal Anaya dijo que el pico ya llegó al máximo se está estable y no se refleja en el sistema lagunario de la zona conurbada de Tamaulipas.

"Los sobrevuelos que hemos hecho, vemos que ha habido mucha afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas, inundación que seguramente van a poder atenuar este pico y que la afectación en la población de Tampico y Ciudad Madero no sea tan significativa".

Avisos a la población

Recordó que los habitantes de las zonas bajas ya están alertados y los presidentes municipales han trabajado en forma coordinada para tener vías de evacuación, albergues y suministros suficientes, por si hay necesidad de hacer algún desplazamiento de la población.





Golpe de agua llegará a Tampico

Mientras, autoridades locales informaron a la población sobre la situación actual. La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal indicó que la situación ya está estable y se presume que ya no va a haber la posibilidad de que siga incrementando los niveles en el Río Pánuco.

"Sin embargo esperamos para este domingo la punta de la cresta y en los próximos días, a partir de hoy, contar otras 80 horas que es donde llegaría el nivel más alto".

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, estuvo en la reunión. Ahí informó que seguramente habrá algunas intrusiones de agua.

"El pico de la cresta ya viene en tránsito. Probablemente para mañana en el transcurso del día se empiece a reflejar poco en Tampico, en Madero, en el río está creciente. El tiempo estimado está en alrededor de 80 horas a partir de que ya pasó por Pánuco, es decir el golpe mayor ya transitó por Pánuco y viene dirigiéndose a nuestra zona conurbada".

Aseveró que Protección Civil ya tomó las medidas para que esta creciente no impacte de manera severa en la gente. Añadió que el Ejército y la Marina están sumados al esfuerzo de auxiliar a la gente en caso de requerirse.

Sin embargo, estiman que el nivel no va a subir mayormente como ocurrió en Veracruz y otros estados. "Ese escenario es imposible".