Respalda gobernador estrategia de proximidad para la Guardia Estatal

El gobernador Américo Villarreal Anaya expresó todo su respaldo a la Estrategia de Proximidad y Labor Social para la zona sur de Tamaulipas, que este día presentó el coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Golfo, general Ignacio Murillo Rodríguez, la cual se llevará a cabo en seis municipios de esta zona de Tamaulipas.

Al presidir la sesión itinerante de la Mesa de Paz, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, doctora María de Villarreal, en las instalaciones de la Expo Tampico, en donde también asistieron integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el mandatario estatal expresó que esta reunión de trabajo es un ejemplo de la unión y participación que se tiene en Tamaulipas para lograr mejores oportunidades y tiempos de solución de los problemas.

"En Tamaulipas, estamos echados para adelante y queremos seguir avanzando y significar a nuestro estado en cada uno de los rubros que se evalúan a nivel nacional como una entidad que se distingue por su capacidad de trabajo, de organización y de aportar también a las grandes decisiones que se toman desde el gobierno federal, hoy comandado por nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo", dijo.

"Estamos atentos de sumarnos con estas iniciativas que usted nos hace el favor de presentarnos el día de hoy y poder tener seguramente mejores resultados e indicadores de los que aquí se han mostrado con la implementación de estos nuevos programas", agregó.

Ante la presencia de las alcaldesas y alcaldes, de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; de El Mante, Patricia Chío de la Garza; de Aldama, Noemí Sosa; de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; de González, Miguel Alejandro Rodriguez; y de Altamira, Armando Martínez Manríquez, el coordinador territorial de la GN-Región Golfo expuso una estrategia de once puntos para fortalecer la proximidad, caminar junto a la población, realizar actividades interinstitucionales, organizar comités sociales y contribuir a un entorno seguro y de mayor confianza ciudadana.

"Estoy plenamente convencido que vamos a tener un éxito rotundo en esta región de Tamaulipas", expresó el general Murillo Rodríguez al destacar la participación conjunta en esta estrategia del gobierno del Estado, iniciativa privada, asociaciones civiles, sector salud e instituciones educativas.

A nombre de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Jorge Charles Coll, dio la bienvenida a esta iniciativa y expresó la disposición de la organización para sumarse y trabajar en conjunto para que la zona conurbada siga menteniendo los mejores resultados en seguridad.

En la reunión también participaron: Miguel Rivas Hernández, comandante primera zona naval; Newton Manuel Chávez, comandante de la 48 zona militar, y Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas entre otras autoridades.



