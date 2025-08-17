En incertidumbre legal 500 tumbas en panteón

Alrededor de 500 fosas del panteón municipal de Tampico permanecen en

situación irregular debido a que presentan múltiples registros de propiedad, lo que provoca conflictos entre familiares cuando se requiere realizar una inhumación.

Martín Castellanos Castelán, presidente de la Comisión de Panteones en el Cabildo, informó que a diario se reciben solicitudes para cambiar la titularidad de fosas en los tres cementerios municipales, aunque el problema más recurrente se concentra en el ubicado sobre la avenida Hidalgo, en la colonia Altavista.

"Hay personas que llevan meses intentando regularizar una fosa.

Tenemos un caso que tardó seis meses en resolverse. Son más de 500 tumbas olvidadas o sin documentos en regla que no han podido ser legalizadas. Desde el área jurídica se brinda apoyo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos", precisó el edil.

El procedimiento de cambio de propietario tiene un costo de 800 pesos, sin embargo, la mayoría de los usuarios detecta la irregularidad hasta que ocurre el fallecimiento de un familiar y necesitan el trámite con carácter urgente, lo que retrasa aún más el proceso.

En esos casos, explicó, se otorgan prórrogas para facilitar la regularización. Castellanos Castelán, recomendó a los ciudadanos que deseen poner en regla la situación de una fosa, acudir primero a las oficinas del panteón municipal para confirmar la ubicación, verificar adeudos de mantenimiento y conocer a nombre de quién está registrada.

Después, deberán presentarse en el área jurídica del Ayuntamiento para iniciar el trámite, el cual puede resolverse en menos de un mes si se cumplen los requisitos.