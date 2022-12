Matrimonio igualitario logra registrar a gemelos en Tampico

Más de 20 años de unión

Selene Rodríguez y Gladis Pérez, pudieron obtener el reconocimiento de los menores, una niña y un niño, como parte de la unión que llevan por más de 20 años, aunque el proceso tuvo que ser mediante la sentencia de un juez federal.

Los niños nacieron por fertilización in vitro.

El juez noveno de Distrito de Tampico sentenció al primer oficial del Registro Civil de Tampico al registro de los dos menores de dos años y medio, luego que el matrimonio igualitario buscara registrar a los bebés gemelos.

"Nacieron por el proceso de fertilización in vitro, donde no hay un padre propiamente, fue un donante anónimo, en sí no hay un padre que reclame ese derecho de poner su apellido", refirió Idalia Selene Rodríguez Ramírez.

Refirió que su esposa Gladis Pérez ya había registrado a los bebés con sus apellidos de soltera para darles servicio médico y posteriormente se inició el proceso de conocimiento, metiendo todos los amparos y la documentación necesaria para llegar a su nuevo registro.

En un primer momento sí fue aceptada la orden del juez federal, incluso, el registro de los bebés se realizaría el miércoles 30 de noviembre, "pero estuvieron poniendo trabas por más de cinco horas, hasta que después de comunicarse varias veces a Ciudad Victoria se pudo realizar el registro".

Entre las "trabas" que presuntamente les ponían era que el orden de los apellidos no se aceptaba, pues no se sabía cuál debería ir primero si su apellido y después el de la esposa.

"Pero les decimos que el juez (Noveno de Distrito) fue muy claro, que nos registren los niños en base al orden que nosotras queremos y requerimos que sean como ya lo tenemos estipulado, para que el de la niña sea igual y todos tengan los mismos apellidos", dijo.

La otra menor de 10 años tiene los apellidos de soltera de Selene Rodríguez, por eso está en un proceso de registro en Ciudad Madero, para unificar los apellidos de todos los niños, sin que aún el juez federal haya emitido alguna sentencia.

Están a la espera de que llegue esta resolución, para acudir también a la Oficialía del Registro Civil de la urbe petrolera y poder completar también el reconocimiento de la menor, al igual que lo lograron con los gemelos.

La activista de México Igualitario en Tampico, Roxana Martínez Moreno, hizo un llamado al gobernador Américo Villarreal Anaya, para que se capacite al personal de las Oficialías del Registro Civil del Estado, toda vez que los funcionarios no saben cómo actuar en este tipo de casos, aún cuando hay una orden de una instancia superior.

Finalmente, esta familia LGBT+ logró registrar a sus gemelos en Tampico y tienen la certeza que el proceso que mantienen de su otra menor de 10 años también se concretará.