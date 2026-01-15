Refuerzan vigilancia por el riesgo del barrenador

La franja colindante con el río Pánuco se mantiene como el punto de mayor vulnerabilidad ante una posible introducción del gusano barrenador en el municipio, por lo que autoridades locales, estatales y federales han intensificado desde diciembre de 2025 un operativo preventivo para proteger a la fauna doméstica y silvestre.

El Ayuntamiento de Tampico, a través de la Dirección de Ecología y en coordinación con el Gobierno del Estado y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), desplegó acciones sanitarias que incluyen jornadas gratuitas de desparasitación y la instalación de trampas especializadas para la detección del insecto transmisor. La titular de Ecología municipal, Yahaira Cruz Aguilar, informó que los trabajos se concentran en sectores cercanos al río Pánuco y a la laguna del Carpintero, donde se ha brindado atención a 94 animales: 38 perros, cinco gatos y 51 caballos, tanto en condición de calle como con propietario. Detalló que los tratamientos consisten en la administración de pastas desparasitantes y la aplicación tópica de un compuesto de color azul verdoso, conocido como Nadozud, utilizado principalmente en heridas abiertas para evitar la proliferación de larvas.

De forma simultánea, fortalecieron la red de monitoreo entomológico con la colocación de 49 trampas distribuidas estratégicamente a lo largo de distintos puntos del municipio, separadas entre sí por aproximadamente un kilómetro. De estas, 32 fueron instaladas en diciembre y 17 más se añadieron recientemente.

Los dispositivos emplean un cebo elaborado con hígado y lixiviados -líquidos obtenidos de vísceras animales- que incrementa la atracción de moscas.

Aunque se ha registrado presencia de diversos insectos, hasta el momento no se ha confirmado la detección de la especie responsable del gusano barrenador en Tampico.

Para evitar afectaciones a especies silvestres, especialmente cocodrilos, las trampas se colocan en zonas elevadas, principalmente en árboles.

Entre las áreas cubiertas se encuentran el Dique, el Ejido Isleta, el Canal Americano en ambos márgenes, el canal de la Cortadura, las esclusas del propio canal y los ejidos Cruz Chica y Cruz Grande, sumando 32 puntos de control sanitario.

En el contexto regional, dependencias estatales y federales descartaron recientemente un nuevo caso de esta plaga en el municipio de Altamira, aunque subrayaron que la vigilancia epidemiológica se mantendrá de forma permanente.

Por otro lado, se analiza la viabilidad de instalar en Tampico un centro de resguardo y reproducción de moscas estériles, estrategia utilizada a nivel internacional para frenar la propagación del parásito.

La posible ubicación sería en el sector de Tancol, cerca de instalaciones militares, aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación.

La Dirección de Ecología reiteró que continúa con labores informativas dirigidas a ganaderos y propietarios de mascotas, destacando que el gusano barrenador es una enfermedad tratable y que su detección oportuna evita el sacrificio de los animales.



