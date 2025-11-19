Matías Vázquez joya del boxeo

A sus 13 años, Matías Alejandro Vázquez Peña ya figura entre los nombres más prometedores del boxeo infantil en México.

Desde el gimnasio de la Unidad Deportiva Morelos -el lugar donde dio sus primeros golpes- el joven peleador ha forjado un récord impecable: 13 triunfos, cero derrotas y dos títulos nacionales que lo colocan como el rival a vencer en la categoría Sub-13 de hasta 53 kilogramos.

Su más reciente participación en el Festival Olímpico de Box 2025 confirmó que su ascenso no es casualidad, sino resultado de disciplina y una madurez deportiva poco común para su edad.

Un talento encontrado por accidente

El acercamiento de Matías al boxeo surgió en medio de la pandemia. Fue diagnosticado con hiperactividad y su mamá decidió llevarlo al gimnasio como una opción para ayudarlo a canalizar energía.

Lo que comenzó como una actividad terapéutica pronto reveló una habilidad natural.

"Tuve mi primera pelea y me encantó; desde entonces no he parado", recuerda el joven, quien asegura que el deporte le enseñó constancia y enfoque.

Su mensaje para otros niños es directo: "Si tienen un sueño, que se esfuercen para cumplirlo."