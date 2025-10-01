Atrapan asaltante

Atrapan asaltanteTrabajadores de una estación de servicio de gasolina se percataron y solicitaron de inmediato el apoyo de los vigilantes nocturnos
Un hombre fue capturado por Veladores de la Zona Conurbada, luego de que instantes antes intentará asaltar a un jovencito en transitado crucero.
De acuerdo a lo informado, un jovencito que caminaba en la avenida Ejército Mexicano y Avenida Hidalgo alrededor de las 2 de la madrugada, fue acechado por un sujeto portando un filoso cuchillo de los denominados "cebolleros" y al decirle que le entregará sus pertenencias, el jovencito echó a correr, sin que el sujeto lo persiguiera.
Precisaron que el jovencito regularmente llega a ese punto a la misma para tomar el transporte público, presumiendo que habría salido de trabajar.
Los Veladores recibieron información sobre la apariencia del delincuente, el cual vestía shorts azul, playera blanca y tenis negros.
De inmediato los trabajadores nocturnos se organizaron para iniciar su búsqueda.
Fueron minutos después que lo localizaron en la Avenida Ejército Mexicano y calle Tampico, marcándole el alto para interrogarlo.
En un inicio el sujeto de unos 50 años de edad de conexión delgada, intentó huir, siendo sometido de inmediato.
Al revisarlo, el sujeto portaba un filoso cuchillo con cacha blanca, una lámpara ñ, un cargador de teléfono y una cuerda.