Atrapan asaltante

Un hombre fue capturado por Veladores de la Zona Conurbada, luego de que instantes antes intentará asaltar a un jovencito en transitado crucero.

De acuerdo a lo informado, un jovencito que caminaba en la avenida Ejército Mexicano y Avenida Hidalgo alrededor de las 2 de la madrugada, fue acechado por un sujeto portando un filoso cuchillo de los denominados "cebolleros" y al decirle que le entregará sus pertenencias, el jovencito echó a correr, sin que el sujeto lo persiguiera.

De esto, trabajadores de una estación de servicio de gasolina se percataron y solicitaron de inmediato el apoyo de los vigilantes nocturnos.

Precisaron que el jovencito regularmente llega a ese punto a la misma para tomar el transporte público, presumiendo que habría salido de trabajar.

Los Veladores recibieron información sobre la apariencia del delincuente, el cual vestía shorts azul, playera blanca y tenis negros.

De inmediato los trabajadores nocturnos se organizaron para iniciar su búsqueda.

Fueron minutos después que lo localizaron en la Avenida Ejército Mexicano y calle Tampico, marcándole el alto para interrogarlo.

En un inicio el sujeto de unos 50 años de edad de conexión delgada, intentó huir, siendo sometido de inmediato.