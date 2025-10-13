Queman camioneta puesta a la venta

Las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del incendio de una camioneta que estaba lista para su venta, luego de que se localizaran indicios de un posible acto intencional.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Tampico–Mante, a la altura de la tienda Soriana Aeropuerto, zona donde cada fin de semana se instala un tianguis de vehículos usados.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario había dejado estacionada desde la noche anterior una Dodge Durango color arena, marcada con el símbolo de venta, con la intención de ofrecerla a primera hora del día, sin embargo, antes del amanecer, la unidad comenzó a arder en llamas.

Algunas personas que se encontraban cerca del lugar actuaron de inmediato y lograron sofocar el fuego con extintores, evitando que el siniestro se propagara.

Tras la inspección, se detectaron rastros que apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado deliberadamente.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se presentaron en el sitio para tomar evidencias y determinar la posible responsabilidad de quienes habrían originado el siniestro.



