Faltan garantías laborales a los obreros de la construcción

Alrededor de 300 trabajadores de la construcción en Tampico continúan laborando sin seguridad social, a pesar de formar parte de proyectos públicos y privados en desarrollo, reveló Martín Castillo Juárez, secretario general de la Sección 4 del Sindicato de Albañiles de la CTM.

El dirigente explicó que, aunque cerca del 80 por ciento de los más de 7 mil albañiles registrados en la zona sí cuentan con afiliación al IMSS, el resto permanece desprotegido porque algunos patrones retrasan los trámites, bajo el argumento de que son procesos burocráticos.

"Seguimos insistiendo en que, mientras se regulariza su situación, al menos se les otorgue servicio médico privado, pero lo más importante es que se les reconozcan las semanas desde el inicio de su empleo para garantizar una pensión en el futuro", señaló Castillo Juárez.

El líder sindical destacó que la actividad en el ramo se mantiene activa hacia el cierre del año, principalmente en la obra privada, con proyectos como el complejo en Punta Loma, que contempla una torre y cuatro edificios de cuatro niveles, además de trabajos de pavimentación impulsados por los gobiernos municipal y estatal.