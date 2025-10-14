En dos ciudades de Tamaulipas proyectarán "Frankenstein"

Dos cines de Tamaulipas fueron elegidos para el estreno de la película "Frankenstein", la esperada versión de Guillermo del Toro. La proyección está programada para el próximo 23 de octubre.

El filme que tiene un cast de lujo integrado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a cines seleccionados además de estrenarse en la plataforma digital de Netflix.

De acuerdo con la lista publicada por Pimienta Films, dos cines de Tamaulipas tendrán la película.

Las salas donde los cinéfilos podrán verla en pantalla grande serán en Río Bravo, este ya anunciado en una primera lista de hace unos días, pero ahora se agrega Tampico.

Lista de cines donde se proyectará la película





Guillermo del Toro ha dicho que no considera a "Frankenstein" como una película de terror tradicional, sino más bien una historia emocional, personal, que reflexiona sobre lo humano, la paternidad, el abandono, la responsabilidad de los creadores sobre aquello que crean.

En agosto pasado, la adaptación del director mexicano Guillermo del Toro, se llevó una ovación de 13 minutos en el Festival de Venecia.