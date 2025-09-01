Feministas bloquean avenidas en Tampico: exigen justicia para Gabriela y su hija

Tampico, Tam.- Integrantes de colectivos feministas, junto con familiares y amistades de Gabriela "N", protagonizaron este martes una manifestación en los cruces de las avenidas Hidalgo y Ejército Mexicano, donde interrumpieron la circulación vehicular para exigir la restitución de la custodia de la hija de la joven madre.

Las manifestantes acusaron a la jueza de lo Familiar, Roxana Ibarra Canul, de haber otorgado de manera irregular la patria potestad de la menor de tres años al padre, el odontólogo Alejandro "A". Bajo el lema #JusticiaParaGabrielaYSuHija, la colectiva Mujer Manglar denunció que el fallo judicial vulnera los derechos de la niña y la seguridad de su madre.

El caso cobró notoriedad luego de que, durante el operativo de entrega de la menor, la niña fuera retirada con violencia de los brazos de Gabriela. Testigos aseguran que la pequeña resultó lesionada al grado de perder el conocimiento, lo que obligó a trasladarla a un hospital, situación que generó indignación social.

Con mantas y consignas, las participantes bloquearon ambos sentidos de la Avenida Hidalgo, lo que ocasionó retrasos en el transporte público y molestias a automovilistas tras fuertes embotellamientos.