Alertan por deterioro de edificios en el sur

Tras el registro de un nuevo incidente en el primer cuadro de la ciudad, donde parte de la fachada de un edificio situado sobre la calle Héroes de Nacozari se desplomó, Protección Civil Estatal exhortó a los propietarios a darles mantenimiento para evitar riesgos.

Por fortuna, en esta ocasión el hecho ocurrió sin dejar personas lesionadas, ya que sucedió cuando el lugar estaba vacío.

De acuerdo con el titular del Centro Regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, tras el aviso recibido en el sistema C-5, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para retirar los escombros y delimitar la zona, con el objetivo de evitar accidentes.

El funcionario recordó que recientemente el ayuntamiento de Tampico puso en marcha una aplicación digital que servirá para evaluar las condiciones de los inmuebles antiguos.

En este proyecto participan especialistas en arquitectura e ingeniería, universidades, asociaciones civiles y dependencias de los tres órdenes de gobierno.

La herramienta permitirá identificar el nivel de riesgo de cada edificio y actualizar el padrón de construcciones en mal estado.

Chirinos Aguilar señaló que se ha reiterado el llamado a los propietarios de estos inmuebles para que realicen labores de conservación, pues muchos forman parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Sin embargo, admitió que en algunos casos existen obstáculos legales o restricciones por su catalogación como edificios históricos.

"El mensaje es claro: si los dueños atienden el mantenimiento, no solo se reduce el riesgo, sino que también se fortalece la imagen turística de Tampico, ya que buena parte de estas construcciones datan del siglo XIX", subrayó.

Aunque hasta el momento no hay un registro exacto de cuántos inmuebles representan peligro en la zona conurbada, Protección Civil informó que ya se han desplegado brigadas de verificación en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.