Revisa Protección Civil las iglesias

Con el propósito de evitar tragedias como la ocurrida el primero de octubre del 2023 en la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, en donde 12 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas tras el colapso del techo, la Subdirección Regional de Protección Civil intensificará la supervisión de templos religiosos en el sur de Tamaulipas.

El titular de la dependencia, Rafael Chirinos Aguilar, dio a conocer que se elabora un nuevo censo que incluirá entre 20 y 30 templos católicos y cristianos, con el fin de revisar su estado estructural y garantizar la seguridad de los feligreses.

"Posiblemente entre 20 y 30 templos se puedan integrar al censo; esperemos tenerlo completo y con todo gusto, en forma oportuna, haremos llegar los resultados", comentó el funcionario.

Chirinos Aguilar recordó que, tras la tragedia que ocurrió en Ciudad Madero, un templo fue clausurado por presentar observaciones menores.

Indicó que actualmente se mantienen recorridos de inspección en distintos municipios de la zona conurbada.

El subdirector regional subrayó además que existe coordinación permanente con líderes religiosos para fortalecer la capacitación y el cumplimiento de las normas que marca la Ley de Protección Civil.