Prevén descenso térmico durante el fin de semana

Autoridades de Protección Civil advirtieron sobre la entrada de un nuevo frente frío que impactará a la región sur del estado durante el fin de semana, generando un ambiente considerablemente más frío y fuertes rachas de viento.

Los modelos meteorológicos indican que los termómetros podrían caer hasta los 10 grados centígrados en distintos municipios de la zona conurbada y áreas rurales, mientras que los vientos alcanzarían velocidades de entre 55 y 75 kilómetros por hora, condiciones que podrían incrementar la sensación térmica.

¿Qué efectos tendrá el nuevo frente frío?

El coordinador regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, explicó que este descenso será provocado por el reforzamiento del sistema frontal, impulsado por una masa de aire de origen ártico que se desplaza desde el norte del país y que favorecerá un enfriamiento más pronunciado que el registrado en días recientes.

Recordó que el evento anterior dejó temperaturas mínimas de entre 14 y 16 grados; no obstante, en esta ocasión se anticipan registros de entre 10 y 12 grados, lo que representa un descenso más marcado para la región.

Acciones de Protección Civil ante el descenso de temperaturas

Ante este panorama, la dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar ropa térmica, resguardar a menores de edad y adultos mayores, y mantenerse informada a través de los comunicados oficiales.

Chirinos Aguilar añadió que las corporaciones municipales y estatales se encuentran en alerta y en coordinación permanente para atender cualquier contingencia relacionada con las bajas temperaturas y brindar apoyo oportuno a la población vulnerable.