Protección Civil Nacional alerta de posible aumento de nivel del río Pánuco

La Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía de las zonas aledañas al río Pánuco a estar atentos ante el posible incremento del nivel para este sábado.

El llamado es para los habitantes de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz.

“Ante el incremento de los niveles del río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre”.

La dependencia federal dio unas recomendaciones para evitar riesgos ante la creciente que se espera del río Pánuco tras las lluvias en otras partes de la república mexicana.

Si vives cerca del cauce del río, identifica rutas de evacuación y refugios temporales activos

de y activos No cruces puentes o caminos inundados ya que podrías ser arrastrado

ya que podrías ser Ten lista tu mochila de emergencia

En caso de emergencia, comunícate al 911 o con tu Unidad Municipal de Protección Civil.

Ayer por la tarde el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, hizo un sobrevuelo para verificar la creciente del río. Dijo que se mantiene un monitoreo para avisar a la población en caso de requerirse.

Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó, durante la mañana del lunes, que el río había salido 33 centímetros de su cauce.