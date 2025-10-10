Periodo de lluvias se mantendrá en Tamaulipas; conoce hasta cuándo

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantendrá el periodo de lluvias en Tamaulipas, derivado al abundante flujo de humedad tropical proveniente del Golfo de México. La mayor actividad de lluvias se mantendrá en los municipios de la zona Centro, zona Cañera y Sur del Estado.

La dependencia señaló que, de acuerdo con el pronóstico, el periodo de lluvias en el estado se mantendrá durante este viernes y se prevé una disminución significativa a partir del sábado.

Se pronostican acumulados adicionales de precipitación para las próximas 36 a 48 horas, de la siguiente manera:

Zona Norte: 15-35 mm

Llanos de San Fernando: 20-40 mm

Zona Centro: 70-90 mm

Zona Cañera: 50-70 mm

Zona Sur: 60-80 mm

Además se pronostican lapsos con eventos localmente fuertes a intensos acompañados de ráfagas de viento entre los 35 a 55 km/h y descargas eléctricas aisladas.

En las serranías de la zona Centro; Sierra Madre Oriental, Sierra de San Carlos y Sierra de Tamaulipas, los acumulados pueden superar los 150 mm con el riesgo de crecida de ríos, arroyos y deslaves en las montañas.

Por lo tanto, se mantiene elevado el riesgo de inundaciones repentinas y escurrimientos de agua en calles y avenidas principales, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas.

Elementos de la Guardia Estatal colocan cintas para prohibir el paso.

Tampico, municipio con más lluvias registradas

Hasta el corte del jueves por la noche, el acumulado de precipitación de las últimas 36 horas es de la siguiente manera: