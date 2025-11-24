Éstas son las tiendas de autoservicio de Tamaulipas con la canasta básica más barata

El procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer que hay tiendas de autoservicio en Tamaulipas que brindan productos de la canasta básica a buen precio. Durante su participación en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los resultados del monitoreo de la semana.

¿Qué ocurrió?

Al presentar la sección "Quién es quién en los precios", el titular de la Profeco recordó que la Presidenta acaba de firmar el 18 de noviembre la renovación del PACIC con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias para mantener la canasta básica en menos de 910 pesos.

"La tenemos en un precio promedio de 844 pesos. Recordar esta canasta básica de 24 productos.... Aquí es el comportamiento de un comparativo que se hizo, de octubre de 2024 a octubre de 2025, y cómo han disminuido nueve de las cadenas participantes el precio promedio de su canasta básica en todas, si se fijan, en todas van para abajo".

¿Cuáles son los precios de la canasta básica?

En la revisión de los precios de la canasta básica, dos tiendas de autoservicio aparecen en la tabla de precios bajos. "En Tampico, Tamaulipas. Chedraui Andonegui, 790.60, la más barata; palomita. Y la más cara, H-E-B Ejército, 890.53; también palomita", dijo Escalante Ruiz.