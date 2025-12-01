Gasolinera en Tampico destaca por precios bajos de combustible

Una gasolinera de Tampico se ubica entre las que venden el combustible más barato en el país, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, en la sección "Quién es quién en los precios" de la conferencia matutina.

Al presentar los resultados de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, indicó que al 28 de noviembre se tiene un precio promedio de litro de gasolina regular de 23 pesos con 58 centavos.

"En nuestro monitoreo identificamos como una de las que dan precios justos esta estación, Flash Gas en San Salvador, Hidalgo, 23 pesos con 19 centavos. Y aquí en cada una de las regiones la mejor opción, destacando que en ningún momento se supera el margen de ganancia de los 2 pesos; vamos a ponerles una palomita".

¿Qué gasolinera en Tampico ofrece el mejor precio?

En esa tabla aparece una gasolinera de Tampico que vende el litro en 23.46 pesos, esto en cuanto a la zona Noreste del país y siendo la tercera más barata en el país en el monitoreo realizado en el periodo del 17 al 23 de noviembre.

En cuanto a las que "se siguen volando la barda" con los precios, mencionó a Petro Seven en Saltillo, Coahuila que vende el litro en 24.99 pesos, con una ganancia de 3 pesos con 50 centavos por cada litro.

"Y aquí en cada una de las regiones, las que identificamos más caras y el margen de ganancia; les vamos a poner un tache".