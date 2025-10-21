Profeco exhibe venta de tortillas caras en Tampico

El precio del kilo de tortilla en Tampico es uno de los más caros en el país, reveló la Profeco en su reporte de "Quién es quién en los precios".

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, presentó un seguimiento al precio del kilo de tortilla en todo México. En este sentido, dijo que el precio promedio es de 23 pesos con 71 centavos.

Explicó que una muestra de 617 tortillerías arrojó precios de entre 18 y 20 pesos. Esto se aplica en tortillerías ubicadas en Zacatecas, Tlaxcala y la alcaldía Tlalpan a las que dijo "le vamos a poner una palomita".

En contraste, en el monitoreo identificaron que en algunas ciudades el kilo de tortilla se vende hasta en 30 pesos como el caso de una tortillería en Mérida.

También detectaron que en Tijuana y en Tampico se vende en 28 pesos el kilo. "Les vamos a poner un tache".

Cabe mencionar que desde hace algunos meses, el precio del kilo de tortilla en la zona sur de Tamaulipas es de 28 pesos.

Escalante Ruiz refirió que el precio de las 617 tortillerías de la muestra "lo pueden encontrar en nuestra página de internet para que ubiquen su ciudad y vean en cuánto están vendiendo en las tortillerías que les queden más cerca".