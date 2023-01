Riesgo por sexta ola de Covid- 19

RELAJACIÓN

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Graciela Aranda Franco, dijo que ha influido que la gente está tomando con relajación la pandemia sanitaria por Covid.

"Traen ronquera, gripita, tosesita, pero ya no se hacen la prueba porque es incómoda; estamos cansados del Covid, cansados de portar el cubrebocas, entonces ya las medidas preventivas se han relajado bastante; si van al súper muy pocas personas traen el cubrebocas, además ya no te lo exigen en la entrada del súper en algunos lugares ya no hay ni gel para sanitizar las manos entonces la relajación de medidas ha hecho que los casos vayan aumentando porque ya no nos estamos cuidando", indicó.

"Traen ronquera, gripita, tosesita, pero ya no se hacen la prueba porque es incómoda; estamos cansados del Covid, cansados de portar el cubrebocas, entonces ya las medidas preventivas se han relajado bastante; si van al súper muy pocas personas traen el cubrebocas, además ya no te lo exigen en la entrada del súper en algunos lugares ya no hay ni gel para sanitizar las manos entonces la relajación de medidas ha hecho que los casos vayan aumentando porque ya no nos estamos cuidando"

Menciona que la ciudadanía ya no se cuida porque las defunciones por Covid son mínimas, sólo en casos extremos en donde las personas tienen muchas comorbilidades en donde lo único que les falta es una infección para tener un deceso.

"La gente debe portar su cubrebocas, el Covid no se ha ido, si no nos cuidamos obviamente vamos a tener la sexta ola, en China ya han tenido una sexta ola muy terrible, entonces nosotros mismos estamos siendo portadores del Covid porque ya no tomamos las medidas preventivas ", enfatizó.

Arana Franco reiteró la invitación a la población para que siga con las medidas preventivas que son el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, la sana distancia.

"Estamos en época de darnos el abrazo pues hacerlo pero de inmediato hay que higienizar las manos si yo sigo atendiendo las medidas preventivas voy a evitar contagios por Covid", indicó.

Actualmente la Jurisdicción Sanitaria II está realizando máximo 12 ó 13 pruebas cuando antes hacían hasta 50 diarias tan sólo a mediados del año pasado. Aseguró que la prueba Covid está al alcance de todos, es gratis y rápida; hay en las Unidades medicas de Salud.

Por último, señaló que de las pruebas que realizan, un 70 por ciento, salen positivas.