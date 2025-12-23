Playa Barra del Tordo en Tamaulipas entre las no aptas para bañistas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reveló las playas de México que no son aptas para los bañistas durante el periodo prevacacional invierno 2025, entre ellas se encuentra una de Tamaulipas.

La dependencia federal informó que se aplicaron análisis de laboratorio en 2,233 muestras de agua de 289 playas de mayor afluencia pública de los principales destinos turísticos del país, arrojaron como resultado que 283 playas son aptas para uso recreativo, mientras que las siete playas se consideran como no aptas para uso recreativo, debido a que rebasaron los criterios de calidad establecidos como rango de protección a la población usuaria.

¿Cuáles son las playas no aptas para bañistas?

Las playas no aptas para bañistas son:

Baja California : Playa Tijuana en Tijuana.

: Playa Tijuana en Tijuana. Jalisco : Playa Mismaloya.

: Playa Mismaloya. Sonora : Playa El veneno/ Miramar y Playa San Francisco.

: Playa El veneno/ Miramar y Playa San Francisco. Tamaulipas : Playa Barra del Tordo.

: Playa Barra del Tordo. Veracruz: Playa José Martí.

La Cofepris señala que es importante tener en cuenta que existen factores que afectan la calidad de agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, contaminación por escorrentías, actividades de comercio informal y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año y no contar con infraestructura de saneamiento y alcantarillado adecuada.