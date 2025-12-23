Cofepris confirma que playas de Tamaulipas son aptas para bañistas

Las playas de Tamaulipas están consideradas como aptas para los bañistas en este periodo vacacional decembrino, de acuerdo con el reporte que emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Previo al periodo vacacional de invierno, en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, se realizó la toma de muestras de agua de mar con la finalidad de señalar si una playa representa o no un riesgo para la salud.

A nivel nacional, se hicieron análisis de laboratorio y se tomaron 2,233 muestras de agua de las 289 playas de mayor afluencia pública de los principales destinos turísticos del país. El estudio arrojó como resultado que 283 playas son aptas para uso recreativo.

¿Qué playas de Tamaulipas son aptas para bañistas?

En el caso de Tamaulipas se revisaron las playas Miramar de Ciudad Madero, Bagdad en Matamoros, La Pesca en Soto la Marina y Barra del Tordo en Aldama, esta última resultó no ser apta para los bañistas. Las demás sí cumplieron con los estándares de calidad para seguridad de los bañistas.

Las autoridades continúan trabajando para asegurar que las playas de Tamaulipas sean un lugar seguro para el turismo, especialmente en esta temporada vacacional.