Exige enjuiciar a su ex marido en Tampico

Tampico, Tam.- Una mujer acompañada de un grupo de personas se manifestó este martes por la tarde en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, toda vez que exige se le dé solución a la denuncia penal en contra de su ex esposo, quien dijo abusó sexualmente de la hija de ambos, así como por el delito de sustracción de menores.

DENUNCIA

La denunciante, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que ya tiene más de 2 años que interpuso las denuncias y no ha tenido respuestas.

Señaló que desde el 2022, presentó las denuncias y hasta el momento y pese a la gravedad de los delitos, no se ha actuado.

Explica que su ex esposo estuvo un tiempo avisando sexualmente de la hija que hoy tiene 14 años de edad, y al darse la separación de ambos, ella se quedó con la custodia de las dos hijas.

Sin embargo, hace dos años, en un descuido él entró al domicilio y sustrajo a la niña menor quien tenía 3 años.

"A la fecha no la he visto, no me dejan verla, la tiene con su mamá".

Indica que ha recibido amenazas en represalia a las denuncias que ha puesto, incluso de su ex suegra, por lo que los hace responsables de cualquier cosa que les pase a ella y a sus hijas.

Indica que teme que así como abusó sexualmente de la hija mayor, ahora esté abusando de la menor.