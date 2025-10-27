Localizan con vida a pescadores desaparecidos en Soto la Marina

Luego de varias horas de búsqueda, fueron localizados con vida los dos pescadores que habían sido reportados como desaparecidos tras zarpar a bordo de la lancha Victoria I desde el poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

El reporte de extravío se emitió la mañana del 24 de octubre, activando de inmediato los protocolos de emergencia por parte de la Capitanía Regional de Puertos de Tampico, que coordinó las labores de rastreo marítimo y costero.

La embarcación -una lancha de pesca sin cubierta, de 7.77 metros de eslora por 1.87 metros de manga, con número de matrícula 28031693138 y motor fuera de borda de 90 HP- había perdido comunicación durante su travesía en altamar.

Ante la situación, las autoridades marítimas exhortaron a la comunidad pesquera y a las embarcaciones en tránsito a mantenerse atentas y reportar cualquier avistamiento por los canales de radiofrecuencia.

Finalmente, la lancha fue ubicada la tarde del 25 de octubre en la zona conocida como Carboneras, donde se confirmó que los dos tripulantes se encontraban en buen estado de salud, tras pasar varias horas a la deriva.