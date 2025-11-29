¿Quién es Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal electo de Justicia en Tamaulipas?

Jesús Eduardo Govea Orozco fue elegido por mayoría de votos como el nuevo fiscal de Justicia de Tamaulipas, cargo que asumirá respaldado por su trayectoria en materia penal, seguridad pública y administración gubernamental. Conoce más sobre él.

Govea Orozco es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con una formación académica complementada con estudios especializados. Realizó la Especialidad en Proceso Penal Acusatorio y Juicio Oral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además de obtener la Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México. Su preparación incluye diversas certificaciones nacionales en investigación criminal, justicia acusatoria, derechos humanos y seguridad pública.

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Eduardo Govea Orozco?

En su trayectoria profesional, ha desempeñado funciones de alta responsabilidad dentro del servicio público. Inició como auxiliar y posteriormente director jurídico en el Sistema para la Integración de la Población al Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Más tarde formó parte del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, donde realizó labores de protección a migrantes en zonas fronterizas.

Su carrera, en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, avanzó mediante cargos como agente del Ministerio Público, coordinador, subdirector y director para la Implementación de la Reforma Penal, liderando procesos estratégicos para la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, diseño normativo y capacitación institucional.

Asimismo, se desempeñó como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas, coordinando análisis patrimonial y detección de operaciones irregulares. Actualmente funge como fiscal especializado en Combate a la Corrupción, coordinando indagatorias relacionadas con delitos de corrupción y conductas vinculadas.

Jesús Eduardo Govea Orozco será fiscal general de Justicia de Tamaulipas para el periodo 2025-2032.