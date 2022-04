Pemex en declive: dicen sindicalizados

Tampico, Tam.- Un grupo de trabajadores adheridos al Sindicato Petrolero (STPRM) protestaron este lunes luego de que la paraestatal no ha cumplido con el contrato colectivo, así como el abastecimiento de insumos y medicamentos en los hospitales, toda vez que no hay no paracetamol.

Ahí, los agremiados sindicales refirieron que mediante la protesta esperan ser escuchados por la empresa.

Manifestaron que en las clínicas que les toca la atención, no cuentan ni con el cuadro básico de medicamentos, incluso el paracetamol en los baños de las oficinas ni papel sanitario hay.

"Ni jabón hay, esto sucede desde el año pasado... Nosotros tenemos que comprarlo de nuestro bolsillo", dijo Víctor Rojas, señalando que que la protesta la hacen de manera simultánea a nivel nacional en todas las ciudades donde hay sindicato porque es un problema a nivel nacional.

"En Tampico, en la sección 33 hay 200 plazas y todos estamos inconformes por eso seguiremos en los siguientes días manifestándonos".

Otra de las inconformes de nombre Miriam Hernández expuso que a mediados del 2020 Pemex implementó su programa de austeridad a grado tal que ni medicina hay en la clínica médica ni recurso para rehabilitar las oficinas.

Agregó que quieren que la empresa respete y cumpla el contrato colectivo de trabajo, pues además de las carencias hay otras anomalías como la falta de préstamos hipotecarios a los que dice tienen derecho.

"Somos trabajadores transitorios y de planta de Petróleos Mexicanos quienes estamos exigiendo que se cumpla el contrato", enfatizó.

De la empresa aseguran que no han tenido respuesta y no saben por qué no desbloquean las plazas en su totalidad.

"Desde 2020 hay muchas bloqueadas, en su momento estuvieron bloqueadas plazas de Salud que eran necesarias por la pandemia y no se desbloquearon y pasó gran tiempo para que las desbloquearan y ahora tenemos el problema de las coberturas, no podemos ascender, no podemos tener ascensos definitivos no podemos dejar plazas vacantes temporales para que el personal transitorio que necesita mucho el trabajo pueda ser contratado", detalló.

A nivel local hablan de que hay 200 plazas y estiman que el 80 por ciento están bloqueadas.

Señalan que seguirán movilizándose de manera pacífica y que confían en que la empresa los escuche pues aseguran que son exigencias justas para la plantilla laboral".