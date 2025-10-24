Detiene Fiscalía a socio de padre e hijo asesinados en Tampico

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó la detención del presuento autor intelectual del doble homicidio de los empresarios Juan Antonio Rodríguez Ramos y su hijo Sergio Antonio Rodríguez García, socios de la cadena de restaurantes "El Huastequito", cuyos cuerpos fueron localizados el pasado martes dentro de una camioneta Jeep Compass gris en el Libramiento Poniente de Tampico.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen fue resultado de una disputa económica entre los socios del negocio.

El presunto autor intelectual, identificado como Israel "N", fue detenido por agentes ministeriales luego de que se reunieran pruebas que lo vinculan directamente con la planeación del asesinato.

De acuerdo a información extraoficial, Israel "N" habría contratado a sujetos para ejecutar el crimen, ocurrido presuntamente dentro de uno de los restaurantes de la cadena.

Los cuerpos de las víctimas, padre e hijo, presentaban el tiro de gracia y fueron abandonados en el vehículo, localizado a un costado del Libramiento Poniente, cerca del Faro, una de las entradas al estado que conecta con el norte de Veracruz.

El hallazgo, registrado la mañana del 21 de octubre, generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, Guardia Estatal y Ejército Mexicano acudieron al sitio, mientras paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

En un principio, circuló la versión de que la camioneta podría estar relacionada con un grupo de los llamados "montachoques", sin embargo, la investigación posterior confirmó que se trataba de un doble homicidio por motivos personales y financieros.

La Fiscalía informó que, tras la detención de Israel "N", continúa la búsqueda de los autores materiales del crimen, quienes podrían ser capturados en los próximos días.



