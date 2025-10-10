Aplican operativo de movilidad por lluvias

Debido al colapso del transporte público provocado por las intensas lluvias que afectan desde anoche a la zona sur de Tamaulipas, el Ayuntamiento de Tampico implementó un operativo especial de movilidad para apoyar a la población que quedó varada en distintos puntos de la ciudad.

La regidora María del Carmen Díaz Barrios, del Partido Acción Nacional, informó que la decisión se tomó luego de que las precipitaciones superaran los 175 milímetros, cifra mayor a la pronosticada originalmente por Protección Civil, que había estimado acumulaciones de hasta 150 milímetros.

"Durante la rueda de prensa de esta mañana participaron autoridades de los tres niveles de gobierno; se alertó sobre lluvias abundantes, pero faltó difundir oportunamente las rutas de traslado disponibles. La falta de transporte público generó un verdadero caos en diversos sectores", explicó la edil.

Como respuesta inmediata, el gobierno municipal puso a disposición de la ciudadanía los tres tranvías turísticos, así como unidades de Tránsito, Bomberos y Protección Civil, las cuales fueron utilizadas para trasladar de forma gratuita a decenas de personas hacia la zona norte y a los municipios vecinos de Ciudad Madero y Altamira.

Díaz Barrios recordó que el municipio cuenta también con un autobús tipo Transpaís, rotulado con emblemas oficiales y similar al que opera en Ciudad Madero, aunque aún no se ha confirmado si dicha unidad participó en los recorridos de apoyo.