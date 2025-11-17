Destaca construcción de 2 unidades hospitalarias

TAMPICO, Tamps.- Continuando con el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz, sostuvo una Asamblea Informativa en la que destacó los resultados del humanismo mexicano: más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza; mientras que en Tamaulipas, durante el gobierno de Américo Villarreal Anaya, 242 mil personas salieron de esta condición medida de manera multidimensional.

La senadora morenista sostuvo que hay tres ejes clave, el aumento del 135% del salario mínimo en seis años, la ampliación de derechos y la entrega de programas de bienestar, muchos de los cuales son derechos. La senadora de la República señaló que por octavo año consecutivo, en el presupuesto de egresos, la oposición volvió a votar en contra de los programas de bienestar como pensión de adultos mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes de distintos niveles educativos.

En su intervención señaló que desde el Senado de la República se han logrado materializar más de 20 reformas constitucionales para alcanzar la igualdad sustantiva, prohibir el maltrato animal y combatir la extorsión, "durante esta semana votaremos la Ley General contra la extorsión para perseguir de oficio, homologando penas para así proteger el patrimonio de las familias y brindar seguridad a las personas" señaló.

Recordó que desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio de este año, se han recibido más de 83 mil llamadas al 089 y se ha logrado frustrar el 74% de las extorsiones recibidas.

Como parte de su compromiso con informar y escuchar la senadora Olga Sosa comentó que desde el Senado, el territorio y en todas las trincheras, se está combatiendo la discriminación, el racismo y el clasismo, además de la desinformación y las mentiras. Siguiendo las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a educar para la convivencia, sembrar paz donde ha crecido la venganza.

Dentro de los proyectos en desarrollo por parte del gobierno federal, se encuentran la terminación de dos unidades hospitalarias, del ISSSTE en Tampico y de IMSS-Bienestar en Cd. Madero para ampliar la cobertura de atención al derecho a la educación. Asimismos recordó la carretera Tampico-Valles y el corredor del Golfo Norte con inversión mixta por 503 kilométros y cuyo beneficio directo e indirecto proyecta empleo y derrama económica para la zona.

La senadora Sosa Ruíz finalizó señalando que son tiempos de transformación y en México manda el pueblo.