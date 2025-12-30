Salieron de la pobreza 242 mil personas en dos años

TAMPICO, Tamps.- Al hablar sobre los avances realizados en materia legislativa desde el senado de la República, la senadora Olga Sosa señaló que en México actualmente 13.14 millones de personas salieron de la pobreza y que en el caso específico de Tamaulipas, del 2022 al 2024, son 242 mil personas las que han mejorado su calidad de vida, pues de acuerdo al Banco Mundial ha crecido la clase media en México, con políticas públicas que han fortalecido al salario mínimo con un incremento total del 135% durante los últimos 6 años.

En su encuentro con representantes de los medios de comunicación en la zona sur de Tamaulipas, la senadora Sosa Ruíz destacó que después de 200 años y 65 presidentes varones, la voluntad popular en México hizo posible a la primera mujer presidenta en la historia, quién está dando continuidad a la transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador, asegurando que son tiempos de transformación y tiempos de mujeres.

En este sentido señaló que la economía de México está estable y que hay la confianza de inversionistas con más de 34 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, señalando que en el 2005 se superó la turbulencia arancelaria y en 2026 se iniciará con la revisión del T-MEC.

La senadora Olga Sosa precisó que la cuarta transformación está realizando el trabajo legislativo correspondiente, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Recordó además que durante el primer año legislativo se han aprobado 21 reformas constitucionales, destacando no nepotismo no reelección, contra el injerencismo extranjero y prohibición del maíz transgénico.

También se refirió a la estrategia nacional antiextorsión, la aprobación de la reforma para la ley aduanera y ley de aguas nacionales, que fortalecen a México y a los mexicanos.