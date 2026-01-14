Universidad Rosario Castellanos llegará a Tampico

Como parte del plan de trabajo que se tiene para este año por parte del Gobierno Federal, se planea la instalación de una Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Tampico.

Lo anterior fue dado a conocer por Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, quien destacó que se determinó esta medida tras efectuar diversos análisis, arrojando que la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira concentran una importante cantidad de jóvenes.

"Tenemos un estudio de factibilidad que se hizo, en el que se identifica que existen 24 mil 502 jóvenes entre 18 y 24 años con preparatoria terminada, quienes no están estudiando una carrera profesional, y queremos darles una opción a ellos", precisó.

¿Qué especialidades ofrecerá la nueva universidad?

Dijo que este formato de universidad se adapta al entorno económico de las regiones, por lo que la oferta académica que tendrá abarcará las especialidades de Ciencia de Datos para Negocios, Turismo, Economía y Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Ciencias Ambientales e Ingeniería en Control y Automatización, además de Tecnologías de la Información y Administración y Comercio.

La funcionaria destacó que los trabajos técnicos se habrán de llevar a cabo durante el primer trimestre de este 2026 con el fin de poder establecer los mecanismos de operación y etapas en las que se habrá de llevar a cabo este proyecto, el cual estiman inicie en el mes de agosto con 400 estudiantes en su primera generación.

Detalles sobre la ubicación de la Universidad Rosario Castellanos

Comentó que una de las opciones que se evaluará para la instalación de este plantel es la Secundaria Técnica N.° 52 "Jesús Elías Piña", de Tampico, ubicada en la colonia Jesús Elías Piña, debido a que la institución que cuenta con infraestructura suficiente para albergar a la universidad en una primera etapa, sin afectar su dinámica académica, en caso de que se eligiera este espacio.

"Hay una propuesta de utilizar parte de este terreno sin afectar las operaciones de la secundaria, para poder aterrizar o cimentar ahí la Universidad Rosario Castellanos, ya que se nos piden 4 mil 92 metros cuadrados y en ese espacio pudiéramos hacer un proyecto suficiente para la universidad y suficiente para que la secundaria técnica siga brindando el servicio educativo", añadió.