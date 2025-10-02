Padre rechaza acusaciones de secuestro

El odontólogo Alejandro Ávila Limas, difundió un comunicado en sus redes sociales para aclarar que no está prófugo ni ha sustraído ilegalmente a su hija, conocida públicamente como Gabita, luego de que circulara información sobre su presunta localización por parte de las autoridades.

En su mensaje, acompañado de una fotografía en la que aparece junto a la menor Ávila Limas, sostuvo que existe una suspensión vigente que le otorga la guardia y custodia legal de la niña.

Aseguró que su expareja, Gabriela, tiene conocimiento de ello, pero -dijo- ha preferido ignorar la resolución "para mantener un circo mediático".

"El DIF y la escuela donde estaba inscrita mi hija han confirmado que se encuentra bien y feliz conmigo. Sin embargo, Gabriela omite esa parte porque busca manipular y victimizarse en redes sociales", señaló el odontólogo.

Adelantó que interpondrá un recurso de revisión contra la orden federal que lo obliga a entregar a la menor, pues considera que contiene "irregularidades" y reiteró que nunca recibió notificación formal al respecto.

También criticó la activación de la Alerta Amber, al señalar que fue utilizada como un mecanismo de presión y manipulación social.

Anunció que en los próximos días hará públicos los documentos legales que, asegura, respaldan su versión de los hechos.

"La información está en los juzgados, no en las redes sociales", puntualizó por último.



