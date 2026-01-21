Respaldo de constructores detonará movilidad del sur: SEDUMA

En búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona conurbada al sur de la entidad, comprendida por los municipios de Tampico, Madero y Altamira, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se reunieron con personal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

La titular del organismo gubernamental, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, dijo que el acercamiento se debe para exponer a los empresarios los diversos proyectos que se tienen en la administración, en especial el "Autobús de Tránsito Rápido" que se tiene planeado edificar en este año y culminado para finales de 2027.

Detalles del proyecto de movilidad en la zona sur

Destacó que este proyecto representa una nueva forma de movilidad para Tampico, Ciudad Madero y Altamira, reduciendo los tiempos de traslado y ofreciendo un transporte más seguro, accesible y eficiente para la población. Se trata de una acción estratégica que conecta mejor a las ciudades y responde a las necesidades reales de quienes se trasladan todos los días para trabajar, estudiar o acceder a servicios.

Saldívar Lartigue resaltó que, además de su impacto social, el BRT será un detonador económico que genera empleo, activa cadenas productivas, impulsa la inversión y fortalece la competitividad regional, porque una ciudad que se mueve mejor, crece mejor, y en ese proceso el sector de la construcción tiene un papel clave.

Impacto económico del Autobús de Tránsito Rápido

Dijo que la participación de los integrantes de la CMIC vendrá a inyectar al proyecto experiencia técnica, además de compromiso, lo cual es fundamental para consolidar este modelo de transporte, el cual consideran es más sostenible.

Manifestó que existe una tarea permanente para trabajar de la mano entre sociedad y gobierno con el fin de que se tenga un desarrollo equilibrado para la entidad, específicamente en regiones estratégicas como lo son la que forman Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El presidente de la CMIC Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, agradeció las atenciones que se tienen al organismo para tomarlos en cuenta y poder trabajar en conjunto con la administración estatal.

Colaboración entre gobierno y sector privado en el proyecto

Cabe recordar que el proyecto tiene destinada una inversión de aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos, en los cuales habrán de participar los tres niveles de gobierno e iniciativa privada.

Consiste en la edificación de dos carriles con 34 estaciones y dos terminales, en donde podrá operar un promedio de 260 autobuses, mismos que circularán por las principales calles de la zona sur, entre las que destacan la Avenida Hidalgo, Zona Dorada y el aeropuerto.

Actualmente se trabaja en los estudios de mecánica de suelo así como proyecto ejecutivo, el cual sigue con sus debidas licitaciones, estimando inicie su construcción este mismo año.