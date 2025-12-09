En planes de apertura, prepa y universidad para Tampico

Para el siguiente año 2026, se tienen planes de crecer la oferta educativa para los jóvenes en Tamaulipas con la apertura de una prepa y una universidad en Tampico, además de un COBAT para Reynosa y un ITACE para Nuevo Laredo, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Detalles sobre la nueva universidad en Tampico

Precisó que se gestiona ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) la apertura de una nueva universidad y un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) para Tamaulipas, en el 2026.

"Estuve en un encuentro con el secretario nacional de Educación Mario Delgado. El gobernador me indicó que hiciéramos dos gestiones: una nueva prepa para Tampico y una nueva universidad, y ya quedaron aprobadas. Esto lo vamos a empezar a trabajar para el próximo semestre, a fin de que en agosto tengamos una nueva Universidad Rosario Castellanos", precisó.

Explicó que tanto la preparatoria como la universidad se ubicarían en Tampico: el bachillerato en la zona de las despicadoras, esperando atender a 300 jóvenes, mientras que la universidad daría cobertura a un área donde hay preparatorias, pero ninguna escuela de educación superior, buscando captar alrededor de 400 estudiantes en la primera generación.

Indicó que la Universidad Rosario Castellanos se ubicaría en la Escuela Secundaria Técnica 52 "Jesús Elías Piña", la cual se adaptaría para brindar el servicio ante la baja matrícula de estudiantes actualmente. Contaría con carreras como turismo, urbanismo y desarrollo metropolitano, ciencias ambientales y ciencias de datos para negocios, entre otras.

Gestiones para el COBAT en Reynosa y ITACE en Nuevo Laredo

Valdez García señaló que, ante la demanda creciente en la educación media superior, también se gestionan nuevos espacios educativos en la región fronteriza.

"También para Reynosa se nos aprobó un nuevo COBAT; estamos trabajando ya en Reynosa, y para Nuevo Laredo estamos haciendo las gestiones para lo que se llama a nivel nacional CECYTE, que aquí nosotros conocemos como ITACE", expresó.