Américo Villarreal sobrevuela el río Pánuco; verifica creciente

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, hizo un sobrevuelo por el río Pánuco para verificar la avenida de agua pronosticada para estos días debido a las lluvias de la semana pasada. Aseveró que con la medición se puede observar que las planicies cercanas a la zona sur están ayudando a atenuar el incremento del nivel, pero seguirán al pendiente para evitar riesgos.

"Hoy 17 de octubre de 2025, venimos sobrevolando el cauce del río Pánuco, llegamos hasta la población de Tamuín y viendo las afectaciones que se generan a través de esas grandes planicies de inundación, verificando cómo la cresta creciente del río Pánuco está afectando".

Con este sobrevuelo y los datos de las estaciones hidrométricas se están haciendo estimados de probabilidades de que esta crecida del Pánuco pueda llegar a afectar la zona conurbada, principalmente en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, pero sin dejar afectaciones de consideración.

"Si bien ahorita hay un incremento en las mediciones, estamos viendo que estas grandes planicies de inundación, que todavía falta para que lleguen a la zona urbana, seguramente podrán estar atenuando esta cresta y por consiguiente dar afectaciones no importantes en el área de Tampico en las colonias Vicente Guerrero, Moscú".

Añadió que seguirá el monitoreo y basados en ello podrán alertar a la población para que acuda a los refugios y centros de albergue en caso de requerirse,

"Pero hasta ahora las condiciones son de alerta a la población sin que tengamos alguna expectativa de alguna situación catastrófica".

"Seguiremos estando muy atentos y sobrevolando y evaluando esta información técnica para poder cada vez tener mejores preparaciones en esta inundación histórica del río Pánuco, que es la tercera avenida más grande en la historia desde 1955, entonces por eso estamos aquí constantemente monitoreando y atendiendo para dar recomendaciones a la población civil, de así requerirse. Estaremos pendientes".

Apoyo a Veracruz y San Luis Potosí

El sobrevuelo, dijo el gobernador de Tamaulipas, también sirve para ver qué localidades se encuentran afectadas o incomunicadas y así el gobierno a su cargo pueda brindar ayuda.