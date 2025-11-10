En Congreso en Tampico, abordarán temas del Mundial 2026

En próximos días se realizará en Tampico el Congreso Internacional de Infraestructura Turística, un evento al que están invitados la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como gobernadores de los estados sedes de partidos del Mundial 2026, donde se abordarán temas de infraestructura referente al evento de futbol.

El secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, dijo que el encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Tampico, esperando una asistencia de más de 2 mil líderes empresariales, académicos, inversionistas y autoridades de alto nivel.

¿Cuáles son los temas del congreso?

Para el Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025, que se llevará a cabo del 13 al 14 de noviembre, habrá un panel especial llamado "Del terreno de juego a la ciudad, infraestructura para un mundial sostenible".

En este panel se espera la participación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como de los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, para hablar de temas de infraestructura referente al Mundial, al ser ellos sedes de los próximos partidos. "Este Congreso representa mucho más que un encuentro profesional, es también una muestra del impulso que vive Tamaulipas en el turismo de reuniones, un segmento que se ha consolidado como un motor de desarrollo y una de las principales fortalezas del estado", refirió el funcionario estatal.

Este Congreso es organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y participarán la presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Tania Palacios, y el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Eugenio Segura, para hablar sobre el rol de los gobiernos locales y el federal, entre otros puntos más.

Además, se contará con la presencia de Luis Rafael Méndez Jaled, presidente de la CMIC; Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la Delegación Tamaulipas de la CMIC; Sebastián Ramírez Mendoza, director general de FONATUR y Bernardo Cueto Riestra, presidente de ASETUR y secretario de Turismo de Quintana Roo, entre otros más.