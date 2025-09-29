Siguen accidentes de motociclistas en zona sur; hombre pierde la vida

La racha de accidentes en motocicleta continúa cobrando víctimas en el sur de Tamaulipas y es que esta vez, un joven perdió la vida la mañana de este lunes al estrellarse contra una camioneta que permanecía estacionada en calles del sector Tancol, al norte de Tampico.

El fatal suceso se registró en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 5 de Junio, donde testigos alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte impacto.

La víctima, de aproximadamente entre 25 a 30 años de edad y aún sin identificar, conducía una motocicleta blanca y presuntamente no portaba casco de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se estrelló de lleno contra la parte trasera de una camioneta con redilas.

El golpe contra la estructura metálica le provocó graves heridas en la cabeza, quedando tendido inconsciente sobre el pavimento.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.