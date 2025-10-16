Río Pánuco sigue con incremento gradual; Conagua mide nivel cada hora

El nivel del río Pánuco, en la zona sur de Tamaulipas, continúa registrando un incremento gradual, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza cada hora la medición del nivel del afluente.

Debido a las condiciones, se mantendrá el monitoreo permanente ante la creciente del río Pánuco y poder estar preparados para atender a la población de la zona conurbada que así lo requiera.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dijo que se mantiene activa toda la atención del operativo interinstitucional y el trabajo coordinado con autoridades municipales, instituciones del gobierno federal y del gobierno estatal.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada en el C3 de Ciudad Victoria, el mandatario tamaulipeco sostuvo una reunión virtual con el Consejo Municipal de Protección Civil de Tampico.

Ahí estuvieron el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez; el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente; y la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, además de representantes de las Fuerzas Armadas, dependencias federales y los ayuntamientos de Madero y Altamira.

Se informó que se han realizado recorridos permanentes para alertar a la población de las colonias de Tampico que podrían verse afectadas. Incluso, ya se encuentran habilitados los albergues para quienes los requieran.

El secretario de Recursos Hidráulicos informó que hicieron un sobrevuelo para observar el comportamiento del río, identificar las zonas donde el agua ya salió de su cauce, así como las llanuras de inundación y desbordes a lo largo de su trayecto, lo que, añadió, está permitiendo aligerar la carga de agua que llegará a Tampico y Ciudad Madero y anticipar acciones de prevención y protección civil.

Sobrevuelo para monitorear el río Pánuco.







