Con aviso a tiempo y se monitorea nivel del río Pánuco: Sheinbaum

El nivel del río Pánuco está en constante monitoreo y la situación ya se revisa a nivel nacional. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheibaum, dijo que la Conagua realiza una medición, además se dieron los avisos a tiempo y se mantiene comunicación constante con autoridades de Tamaulipas y Veracruz, además de locales en Tampico y Pánuco.

Durante la conferencia matutina, la presidenta recibió un informe sobre las condiciones que prevalecen en Veracruz tras las intensas lluvias, así como del monitoreo al nivel del río Pánuco.

En este sentido, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, refirió que el agua del río ya salió del cauce pero no se ve que venga una cresta alta, sin embargo mantienen el monitoreo.

"Tenemos actualmente 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río. Conagua está monitoreando, la cota no se ve que venga una cresta alta, sin embargo estamos monitoreando".

Actualmente, añadió, hay seis albergues en el municipio de Pánuco, Veracruz donde se atienden a 486 personas de esa ciudad así como de El Higo.

Por su parte, la presidenta de México refirió que se ha hecho un trabajo preventivo con autoridades estatales y locales para mantener informada a la población y evitar riesgos.

"Se informó a tiempo a los presidentes municipales, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, de este incremento de nivel en el río Pánuco. Se atendió desde el principio, se avisó al presidente municipal, la propia gobernadora estuvo atenta, Secretaría de Marina, estuvo desde ayer en la noche".

Realmente, añadió, como bien lo dice la gobernadora eran 30 centímetros y se está monitoreando. "Igual se hizo con el municipio de Pánuco, que con el municipio de Tampico, la gobernadora de Veracruz y gobernadora de Tamaulipas".

Notifican a habitantes

Mientras el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en Tampico se han hecho recorridos para informar a la población los posibles riesgos en las colonias ubicadas en la margen del Río Pánuco y la ubicación de los albergues.

Hasta el último reporte emitido a las 10:00 horas del jueves es que la crecida tardaría en llegar a Tampico, Tamaulipas en las siguientes 80 horas.



